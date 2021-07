Diez/Aar/Einrich

Nach Flutkatastrophe: Spontane Spendenaktion für Hochwassergeschädigte läuft

Große Anteilnahme zeigt die heimische Region nach der Hochwasserkatastrophe in den Kreisen Ahrweiler und der Verbandsgemeinde Adenau. In den sozialen Medien fanden sich sehr schnell etliche Spendenwillige, sodass schon am Freitag die Burgblickhalle in Burgschwalbach als eine zentrale Sammelstelle für die Region Aar-Einrich eingerichtet worden ist.