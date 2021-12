Was tun, wenn man abends nach Feierabend, am Wochenende oder an Feiertagen noch dringend ein Medikament braucht? Für solche Fälle gibt es deutschlandweit die Notdienstapotheken. Idealerweise sollten sie nicht mehr als 20 Kilometer entfernt liegen. Wer Pech hat, kann aber auch mal 40 Kilometer fahren. Wie also sieht die Situation in Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Lahn-Kreis aus?