Auf ein Jahr in Moll dank Corona-Zwangspause folgt nun der Tonartwechsel in Dur: Die Weilburger Schlosskonzerte können am Freitag beginnen – wenn auch unter Corona-Auflagen und beschränkter Sitzplatzzahl. Wie fühlt sich das für die Zuschauer und Musiker an, wie ist die Stimmung hinter den Kulissen? Darüber hat diese Zeitung mit dem Intendanten Stephan Schreckenberger im Interview gesprochen.