Mudershausen

Seit Freitag ist die Kreisstraße 55 zwischen Mudershausen und Bonscheuer wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Kreisverwaltung in Bad Ems mit. Nach gut einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten mit dem Gesamtpaket der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Mudershausen, der freien Strecke zwischen Mudershausen und dem Ortsteil Bonscheuer sowie der Ortsdurchfahrt in Bonscheuer weitestgehend abgeschlossen.