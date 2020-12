Diez

Nach dem Großbrand auf dem Gelände des Papierrecycling-Unternehmens Uriel Papierrohstoffe in Diez schätzt die Firma derzeit den dabei entstandenen Sachschaden vorläufig auf rund 4,5 Millionen Euro. Das teilt das Unternehmen am Donnerstagnachmittag in einem Blog-Beitrag im Internet auf der Seite seines Versicherungsmakler Pro Consult aus Limburg mit.