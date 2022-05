Das Frühlingsfest in der Diezer Gefängnisgärtnerei lockte die Freunde von Blumen und Gemüse an den Heckenweg. Das Wetter präsentierte sich am Samstagvormittag zwar nicht von seiner allerbesten Seite, gleichwohl bevölkerten schon kurz nach dem offiziellen Beginn um 9 Uhr Hunderte von Besuchern die Gärtnerei der Diezer Justizvollzugsanstalt (JVA).