Nach Corona-Pause: Diezer Frühlingsmarkt ist zurück

Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet am Sonntag, 10. April, endlich wieder der beliebte traditionelle Frühlingsmarkt mit seiner bekannten Autoausstellung von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt von Diez statt.

Der verkaufsoffene Sonntag der vielen, geöffneten Fachgeschäfte beginnt an diesem Tag um 13 Uhr. Unter dem Motto „Mich zieht’s nach Diez“ freuen sich die Geschäftsinhaber und Mitarbeiter über viele Besucher.

Die Menschen, die an diesem Tag nach Diez kommen, können sich an den schönen Auslagen der vielen Stände von fast 70 Händlern, aber auch den Diezer Vereinen und Verbänden wie zum Beispiel der Museums- und Geschichtsverein, Lions Club, Blütenpracht und dem Nabu erfreuen. Die Diezer Fachgeschäfte überzeugen durch ihr vielfältiges Angebot und ihre individuelle Beratung, es gibt diverse Imbissstände und auch in der Diezer Gastronomie wird für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt.

DAA – das steht für Diezer Automobil-Ausstellung. Aus diesem Grund präsentieren fünf Autohäuser und ein Motorrad Center ihre neuesten Modelle im gesamten Innenstadtbereich sowie in der idyllischen Altstadt von Diez und stehen für Auskünfte gerne bereit. Ein kostenfreier Bus-Shuttle-Service vom Parkplatz am Rewe-Center bis zum Rathaus in der Innenstadt steht wieder zur Verfügung.

Dank des neuen Tunnels wird es in diesem Jahr erstmals keine Verkehrsumleitung „über den Hain“ geben – der große Parkplatz auf dem „Bolzplatz“ auf der anderen Lahnseite kann somit direkt angefahren werden. Von dort aus können die Besucher des Frühlingsmarktes die Innenstadt bequem zu Fuß in wenigen Minuten erreichen. „Wir freuen uns auf Sie! Nun wünschen wir uns nur noch das passende frühlingshafte Wetter an diesem Tag“, betont Thomas Klein als Vorsitzender des Diezer Gewerbevereins.