Rhein-Lahn

Die Corona-Krise hat in zahlreichen Bereichen Konferenzen ermöglicht, bei denen alle Teilnehmer sich von zu Hause aus zuschalten können. Auch der Diezer Verbandsgemeinderat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Kauf von mobilen Geräten, mit denen digitale Besprechungen möglich werden. Doch wie stehen die anderen VGs dazu?