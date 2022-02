18 Verletzte, eine Spur der Verwüstung in der Limburger Innenstadt: 2020 ist ein damals 33-Jähriger nach einer Amokfahrt mit einem Lkw zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte im vergangenen Jahr einen Rechtsfehler festgestellt. An der grundsätzlichen Verurteilung wegen versuchten Mordes wurde dabei in Karlsruhe aber nicht gerüttelt. Der Fall wird nun neu vor dem Landgericht in Limburg verhandelt.