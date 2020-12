Diez

Es sind viele einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das „Gesicht“ eines Unternehmens prägen. Wenn jemand das „Gesicht“ des Diezer Krankenhauses mit geprägt hat, dann ist es die pflegerische Leiterin der Station 1, Nevenka Draudins. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sie offiziell ihren letzten Arbeitstag, bevor sie am 31. Dezember in den Ruhestand tritt. Aber Insider sind sich sicher – ungeachtet ihrer freien Tage wird sie bis dahin mindestens ein oder zwei Mal einspringen, wenn Not an der Pflegefront ist ... Porträt einer bewegten Pflegefachfrau.