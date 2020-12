Villmar/Berlin

Touren mit Star-DJ David Guetta, seit Jahren erfolgreich in der elektronischen Musik- und Festivalszene unterwegs und auch als Produzentin gefragt: Für Laura Lüngen aus Villmar im Kreis Limburg-Weilburg läuft es beruflich schon länger sehr gut. Als Lovra ist die Wahlberlinerin längst auch international bekannt, und erst kürzlich wurde eines ihrer Lieder „Someone In The Dark“ in einem neuen Videospiel visuell für PlayStation nachgebaut. Aber wie sieht es nun mit den Auswirkungen der Corona-Krise aus? Schließlich sind die Klubs erst einmal auf absehbare Zeit geschlossen. Zeit also, andere Projekte voranzutreiben?