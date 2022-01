Musikalischer Seelenbalsam: Entschleunigungskonzert mit Peter Reimer im Kreml

Mit seinen „Entschleunigungskonzerten“ hat der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist, Komponist und Autor Peter Reimer einen Gegenpol zum stetig hektischer werdenden Alltag in unserer Gesellschaft geschaffen. Am Samstag, 15. Januar, 20.30 Uhr, gastiert Reimer im Kulturhaus Kreml.

Tiefe Emotionen sind keine Seltenheit, und die Rückmeldungen zahlreicher Besucher zeigen, dass sie Kraft und zudem neue Ideen für ihr Leben aus seinen Konzerten schöpfen konnten.

Der Ausnahmegitarrist setzt dabei mit seiner Performance an Gitarre und Looper ganz eigenständige Akzente in der deutschen Gitarrenwelt. Ende 2017 wurde er dafür zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Beim „35. Deutschen Rock- und Pop Preis“ erhielt er jeweils den ersten Preis in den Kategorien „Bestes Weltmusik-Album“ und „Bester Gitarrist“. 2020 und 2021 erhielt er ein Stipendium von der Hessischen Kulturstiftung.

Reimer vereint klassische und moderne Spieltechniken mit spielerischer Leichtigkeit. Als Komponist sucht der ausgebildete Konzertgitarrist stets nach den einfachen und schönen Melodien und Motiven und bewegt sich zwischen Folk, Weltmusik und Minimal Music. Seine inspirierenden Inputs schreibt und sammelt Peter Reimer bereits seit einigen Jahren.

Das Programm wird stetig erweitert und besteht aus kleinen Geschichten, zum Teil aus dem eigenen Alltag, aus Begegnungen mit Menschen und dem Austausch mit Freunden, weiterhin aus Fabeln, Beobachtungen, Begegnungen oder Gelesenem. Er veröffentlichte überdies ein Buch: „Der Mann auf der Bank – Das kleine Entschleunigungsbuch“.