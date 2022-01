„Alle Kultur ist Erweiterung unseres Bewusstseins“, hat Carl Gustav Jung, Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, gesagt. Diese Kultur hat aber in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie sehr gelitten. Monate im Lockdown, strenge Beschränkungen für den Zugang von Besuchern sowie Hygiene- und Abstandsregeln haben ihre Spuren hinterlassen. So auch im Einrichmuseum in Katzenelnbogen.