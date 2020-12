Aar-Einrich

Ob mit Blümchen- oder Rosenmuster oder gar im Orange der Straßenmeistereien – selbst genähte Mundschutzmasken sind momentan sehr begehrt. So begehrt, dass Freiwillige aus dem Kreis des mobilen Pflegedienstes Fliedner Mobil in Katzenelnbogen nicht nur anfingen, in ihrer Freizeit selbst welche zu nähen, sondern auch rasch Freunde und Nachbarn von dem Projekt begeistern konnten.