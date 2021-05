Das Coronavirus hat auch auf das Abfallaufkommen Auswirkungen. International sind in der Pandemie die Müllmengen angestiegen, wie auch eine Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaft (HAW) in Hamburg zeigt, in der dieser Trend in 23 Ländern belegt werden konnte. Im Landkreis Limburg-Weilburg waren die Veränderungen bisher nicht so stark wie in städtischen Bereichen, trotzdem entstand auch hier mehr Abfall. Vor allem Sperrmüll und Altholz fielen in größeren Mengen an.