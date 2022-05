Sie lieben das Motorradfahren, aber sie wissen auch, dass es schnell gefährlich werden kann. Für diese Menschen bietet die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg bereits seit 2005 spezielle Sicherheitstrainings an. Einen Tag lang haben jetzt 13 Teilnehmer viel über Gefahrensituationen erfahren und in der Praxis geübt, wie man in solchen Momenten reagieren sollte.