Zuletzt hatten 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in Kassel protestiert. Es kam zu Auseinandersetzungen mit Polizisten, Journalisten und Gegendemonstranten. Nach mehreren gewalttätigen Protesten von selbst ernannten „Querdenkern“ in Deutschland radikalisieren sich Corona-Schwurbler auch in Mittelhessen – genauer gesagt in Limburg.