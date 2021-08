Bremberg

Mit Traktor im Hang umgekippt: Fahrer im Rupbachtal eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 322 im Rupbachtal ist am frühen Samstagmorgen ein Traktorfahrer schwer verletzt worden. Die Arbeitsmaschine war offensichtlich in Höhe der Abfahrt nach Bremberg von der Straße abgekommen und in der Böschung umgekippt.