Unbekannte haben am Donnerstag in Limburg durch einen Schockanruf mehrere Zehntausend Euro von einer Seniorin erbeutet. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die 83-Jährige angerufen und ihr wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Am Telefon sprach sogar die angebliche Tochter mit der Frau, schilderte mit weinerlicher Stimme Details des Unfalls und bat um Hilfe.