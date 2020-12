Mit Hessischen Tierschutzpreis ausgezeichnet: Wie Manuel Schneiders artgerechte Tierhaltung ein Vorbild sein kann

Die Wasserbüffel hat sich der 40-Jährige aus Spaß angeschafft. So, wie auch seine Duroc-Schweinezucht einst als Hobby begann. „Als Jagdpächter hatte ich eine klare Vorstellung von leckerem und artgerecht erzeugtem Fleisch. So fing ich an, für den Eigenbedarf Weide-Schweine zu halten“, erzählt er. Der hauptberuflich im technischen Bereich tätige Geschäftsmann pachtete ein Stück Land neben der Steinbacher Jagdhütte, umzäunte es und schuf so Lebensraum für seine kleine Rotte.

2016 zog sich Peter Josef Bausch, damals 80 Jahre alt, aus dem Arbeitsleben zurück. Seit Generationen betrieb die Steinbacher Familie Bausch eine Landwirtschaft. Doch nun gab es keinen Nachkommen, der in den Hof einsteigen wollte. So fragte er bei Manuel Schneider an, ob dieser nicht den Betrieb übernehmen wolle. „Der alte Herr hatte es nicht schwer, mich zu überzeugen“, sagt Manuel Schneider schmunzelnd. Eine Leidenschaft für die Landwirtschaft läge ihm in den Genen.

Schon als Junge habe er viel Zeit auf dem Aussiedlerhof seines Onkels zugebracht. Das Hofgut Birkeneck war zur Zeit der Übergabe ein reiner Rinderzuchtbetrieb. „Früher hatten wir Milchkühe“, berichtet Peter Josef Bausch. „Ende der 1990er-Jahre wurde jedoch zweimal das gesamte Vieh durch Brandstiftung vernichtet“, erinnert er sich kopfschüttelnd. Um nicht weiterhin morgens und abends zum Melken raus zu müssen, stellte er schließlich auf Fleischrinder um.

Nachdem Schneider und Bausch sich einig waren, siedelte die Schweinerotte von der nahe gelegenen Weide auf das Hofgut Birkeneck um und lebte anfangs in einem Provisorium. „Da reifte in mir die Idee, die Vorteile der Stallhaltung mit den Vorteilen der Freilandhaltung zu verbinden“, erzählt der 40-Jährige. So können die Tiere sich aussuchen, ob sie drinnen oder draußen sein wollen.

Diese Kombination ist einzigartig in Hessen und das Hofgut Birkeneck ist auch der erste Betrieb im ganzen Land, dem die ganzjährige Freilandhaltung genehmigt wurde. Mit seinem Konzept der artgerechten Nutztierhaltung gewann Manuel Schneider in diesem Jahr sogar den Hessischen Tierschutzpreis in der Landwirtschaft. Ihm ist es wichtig, Tiere so leben zu lassen, wie es ihrer Natur entspricht. Das bedeutet beispielsweise, dass sowohl die Rinder als auch die Schweine im Herdenverband zusammen sind.

Den Wühltrieb erhalten

Bei den Schweinen legt er zudem Wert darauf, dass sie ihrem Wühltrieb nachkommen können. „Diese Tiere habe einen vergleichbar guten Geruchssinn wie Hunde und machen ganz viel mit ihrer Schnauze und Nase“, erklärt der Nebenerwerbs-Landwirt. Lässt man ein Ferkel, egal welcher Rasse, auf die Weide, würde es binnen weniger Minuten zu wühlen anfangen. Im Stall lässt sich dieser natürliche Trieb natürlich nicht ausleben.

Schneider füttert seine Tiere ausschließlich mit selbst produziertem Futter. Das kräuterreiche Heu für die Rinder wächst auf gepachtetem Grünland im Westerwald, das Getreide für die Schweine auf Feldern rund um den Hof. Statt genverändertem Soja, wie es vielfach in der Schweinemast als Eiweißlieferant hinzugefüttert wird, gibt er seinen Schweinen Erbsen und Rapsschrot als Ergänzungsfutter.

Ansonsten fressen sie Gras, Obst, Kartoffeln und alles, was ihnen auf der Weide vor den Rüssel kommt. Gutes Futter wirke sich nicht nur im Aroma des Fleisches aus, es hat auch einen wichtigen Einfluss auf das Fettsäuremuster und damit auf die Haltbarkeit der produzierten Lebensmittel.

Auch das Alter der Tiere spielt eine Rolle. Die Schweine vom Hof Birkeneck würden erst mit einem Jahr geschlachtet – das ist fast doppelt so alt, wie üblicherweise. Beim Rennen, Wühlen und Suhlen auf der großen Weide stärken die Tiere ihr Herz-Kreislauf-System. So ist das Muskelgewebe besser versorgt, was sich positiv auf die Fleischqualität auswirkt. Die langsame Mast mit viel Raufutter sorgt zudem für feinfaseriges, zartes Fleisch mit gutem Safthaltevermögen.

Weniger Stress ausgesetzt

Derzeit leben auf dem Hofgut Birkeneck etwa 100 Duroc- und 100 Hausschweine, dazu 15 Limousin-Kühe mit dem Bullen und ihrer Nachzucht sowie fünf Wasserbüffel. Als Attraktion für Kinder, die den Hof besuchen, runden zwei Ziegen die Nutztierwelt ab.

Zwischen drei und sechs Schweine vom Hof Birkeneck gehen pro Woche zum nahe gelegenen Schlachter. Durch kurze Wege ist der Transport mit wenig Stress verbunden. Das Fleisch der Duroc-Schweine wird im eigenen Hofladen und über einen Online-Shop vermarktet.

Seitdem Manuel Schneider 2016 den Hof übernahm, hat er bereits mehrere Hunderttausend Euro in einen neuen Stall und verschiedene Maschinen investiert. Die 4000 Euro Gewinnprämie des Tierschutzpreises werden in den zweiten Bauabschnitt des Schweinestalls fließen.

„Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich nur, dass alles so gut weiterläuft wie bisher und ich hier für meine Kinder etwas Nachhaltiges aufbaue“, sagt er. Wachsen brauche der Betrieb eigentlich nicht, aber vielleicht noch etwas bunter werden mit einem etwas breiter aufgestellten Angebot an Feldfrüchten.