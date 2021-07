Limburg

Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Überwachungskamera zeigt die Täter – Fahndung

Im Februar dieses Jahres kam es in einer Bankfiliale in Limburg-Blumenrod zu einer unberechtigten Abhebung an einem Geldautomaten. Dies geschah mit einer gestohlenen Bankkarte, deren PIN zuvor ausgespäht worden war. Jetzt wendet sich die Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit Bildern der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit.