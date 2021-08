Krisen, große Erfolge, Exzesse – in dem autobiografischen Werk „Eins kann mir keiner ...“ von Friedel Geratsch fährt der „Fahrstuhl des Lebens“ vom Keller bis in die dritte Etage, mal rauf, mal runter, mal weniger, mal mehr erfolgreich. Geratsch, der im Kreis Limburg-Weilburg lebt, erzählt in dem 452 Seiten dicken Buch die Geschichte der Band „Geier Sturzflug“, als deren Frontmann er in den 1980er-Jahren bekannt wurde, und über seine persönlichen Empfindungen und Erfahrungen.