Limburg/Gambia

Menschen in der hiesigen Region sorgen seit vielen Jahren dafür, dass eine Schule mit einem angegliederten Kindergarten in Gambia ausgebaut werden konnte und mit modernen Lernmitteln ausgestattet wird. Die Spender, darunter der Lions Club Limburg-Nassau, der Rotary Club Limburg wie auch die Initiative „Leben helfen“ der Firmengruppe Beck in Mengerskirchen, sorgen dafür, dass weit mehr als 200 bildungshungrige Kinder eine ordentliche Schulausbildung mit Verpflegung bekommen, deren Eltern in dem westafrikanischen Land zu den Ärmsten der Armen gehören.