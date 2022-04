Mit dem Rad auf Tournee durchs Land: Musiker Jan Simowitsch gibt im Bistum Limburg zwei Konzerte

In Klubs, Wohnzimmern und Kirchen: Der Hamburger Musiker Jan Simowitsch hat sich für seine Tournee knapp 25 Orte in ganz Deutschland ausgesucht, wo er Spenden zugunsten des Klimas sammelt. Der Umwelt zuliebe reist er mit dem Fahrrad. Am Mittwoch, 20. April, spielt der Musiker in Limburg und am Freitag, 22. April, in Geisenheim.

Die Tour steht unter dem Motto „Musik für Bäume – Von Rostock bis Regensburg mit dem Rad durch die Republik“.

Jan Simowitsch ist hauptberuflich Kirchenmusiker in der Nordkirche Hamburg. In seinem Urlaub kombiniert der Norddeutsche seine beiden größten Hobbys: die Musik und das Radfahren. Bei den kostenfreien Konzerten spielt Simowitsch seine selbst komponierte Klaviermusik und sammelt dabei Spenden für PrimaKlima e. V., eine Organisation die Waldpflanzungen in Deutschland und weltweit fördert. In dem aktuellen Spendenprojekt geht es um die Zusammenarbeit mit Kleinbauern im mittelamerikanischen Nicaragua.

Das Konzert in Limburg findet am Mittwoch, 20. April, um 16.30 Uhr in der Werkstadt statt. Zu dem Auftritt laden das Referat Kirchenmusik im Bistum, die Stabsstelle Nachhaltigkeit und kulturelle Vielfalt sowie die Energie-, Klima- und Umweltschutzbeauftragten der Stadt Limburg ein.

Das Konzert in Geisenheim findet im Pfarrsaal Heilig Kreuz, Zollstraße 8, am Freitag, 22. April, ab 19.30 Uhr statt.