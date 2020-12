Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 08:20 Uhr

Wiesbaden

Millionenschaden in Wiesbaden: Mehr als 30 Autos durch Brand beschädigt

Schaden in Millionenhöhe: 31 Autos haben in der Nacht auf Samstag auf einem Wiesbadener Firmengelände gebrannt und sind dabei stark beschädigt worden. Durch das Feuer sei ein Schaden von etwa 1,4 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Bei Schleifarbeiten an den nahe gelegenen Bahngleisen hatte der Funkenflug nach Angaben der Polizei eine Brombeerhecke in Brand gesetzt. Die Flammen seien anschließend auf das Firmengelände mit den dort abgestellten Autos übergegangen.