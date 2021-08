Hünfelden-Kirberg

Mehrere Kilo Drogen in Kirberg gefunden: Mann muss in U-Haft

Ein 35-Jähriger aus Kirberg sitzt wegen des Verdachts des Drogenhandels in U-Haft. Den Ermittlern der Kriminalpolizei in Limburg gelang es, am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Kilo an Betäubungsmitteln sicherzustellen. Für den 35-jährigen Bewohner bedeutete dies letztlich die Untersuchungshaft.