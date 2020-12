Mehr Naturwissenschaft: Realschule plus im Aartal mit neuen Räumen

Hahnstätten

„Ende gut, alles gut“, so lautete das Motto bei der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Schulträgerausschusses und des Jugend-, Kultur-, Sozial- und Sportausschusses der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Der Tagungsort Realschule plus in Hahnstätten war nicht zufällig ausgewählt worden, denn auf der Tagesordnung standen die Einweihung und Besichtigung der neu eingerichteten naturwissenschaftlichen Räume. Auf eine Feier mit Durchschneiden des obligatorischen Bandes hatte man laut Verbandsgemeinde-Bürgermeister Harald Gemmer angesichts der Corona-Pandemie aber bewusst verzichtet. Nichtsdestotrotz gab es an dem Abend viel zu sehen und zu berichten. Deshalb waren auch Schulleiter Achim Lehnert und Fachlehrer aus dem Kollegium anwesend, um den Besuchern die Räumlichkeiten mitsamt der neuen Möglichkeiten für den Biologie-, Chemie- und Physikunterricht zu erläutern.