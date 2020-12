Diez-Freiendiez

Viele nutzen sie als schnelle Verbindung von der Rudolf-Dietz-Straße zur Limburger Straße, für die Gärtnerei Grünewald ist sie die wichtigste Anbindung: die Gartenstraße in Freiendiez. Doch seit einer Woche ist das Sträßchen in der Mitte dicht. Die Stützmauer oberhalb der Eisenbahnunterführung ist teilweise eingebrochen, die Straße an dieser Stelle weiträumig abgesperrt. Verwaltung und Stadt arbeiten nach eigenen Angaben an einem Lösungskonzept.