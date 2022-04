Im hessischen Maßregelvollzug sind die Entweichungszahlen gestiegen. Das gibt Vitos bekannt. Die Gesellschaft betreibt in Hessen die forensischen Kliniken, in denen die Patienten untergebracht sind. Darunter ist auch die Klinik für forensische Psychiatrie (KFP) in Hadamar. Dort entwichen laut Statistik vier Patienten im vergangenen Jahr, einer kehrte dabei noch am gleichen Tag zurück.