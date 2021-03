Aus der Frage, ob in einem Betrieb mitgearbeitet werden kann, hat sich offensichtlich erst ein handfester Streit zwischen Beteiligten entwickelt, bei dem dann ein junger Mann zu Boden ging und von einem anderen mit einem Brett geschlagen wurde. Dabei soll es sich um eine 87 Zentimeter lange Holzlatte gehandelt haben, in der Nägel steckten. Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und ein Schädeltrauma.