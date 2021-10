Mann ist bereits in Haft: Drogendealer erhält keine Strafe

Laut eigenen Angaben habe er damals täglich selbst drei bis vier Gramm Amphetamine konsumiert sowie bis zu zweieinhalb Gramm Cannabis geraucht.

Der Mann, der in Handschellen in Montabaur vorgeführt wurde, berichtete, dass er bereits seit einigen Monaten in der JVA Wittlich in Haft ist. Letztlich stellte das Schöffengericht um Richter Erich Massow das Verfahren ein, da der Beschuldigte ohnehin noch bis Juli 2023 wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis inklusive widerrufener Bewährung im Gefängnis verweilen muss.

Aktuell befindet er sich auf einer Suchtstation in der JVA Wittlich und bekämpft seine Sucht mit einem Therapieplan. con