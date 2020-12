Limburg

Party und Corona. das passt nicht gut zusammen in Zeiten, in denen Kontakte eigentlich reduziert werden sollen. Ein Nachspiel hat so auch eine „Mallorca“-Themen-Feier in Limburg vor zwei Wochen. Offensichtlich betrunkene Menschen, die auch ohne Maske in Gruppen tanzen und Abstände nicht immer einhalten sorgen für Unmut. Während das Rechtsamt des Kreises nun prüft, ob die Veranstaltung vom Gesundheitsamt hätte genehmigt werden müssen, sehen die Veranstalter kein Problem.