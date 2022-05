Grundstücke mit einer gewerblichen Nutzung sind in Limburg begehrt. Das zeigt sich aktuell auch bei den Flächen in dem Gebiet „Im Mergel“ in Ahlbach. Der Magistrat empfiehlt den Verkauf von acht Grundstücken (Mischgebiet) an entsprechende Interessenten. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in ihrer nächsten Sitzung über die empfohlenen Veräußerungen.