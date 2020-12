Diez-Freiendiez

„Dieser Kassenbericht zeigt deutlich, welche katastrophalen Auswirkungen der Ausfall der Hüttengaudi-Veranstaltung für den Verein hat. Wir müssen alles daransetzen, die öffentliche Wahrnehmung über den derzeitigen Zustand rund um die Turnhalle in Freiendiez wachzuhalten und müssen die Tatsache, dass der Ort aktuell keinen Raum für Kunst- und Kulturveranstaltungen besitzt, in den Köpfen verantwortlicher Kommunalpolitiker implantieren.“ Mit erhobenem Zeigefinger appellierte der Ehrenvorsitzende der Germania, Günter Stein, alles daran zu setzen, diese Zeit der „Veranstaltungsabstinenz“ so kurz wie möglich zu halten.