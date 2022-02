Sechs Verletzte forderte am Donnerstagabend ein Unfall auf der A3 am Elzer Berg. Gegen 19.50 geriet der Fahrer eines Sattelschleppers, der eine neue Zugmaschine geladen hatte, in Fahrtrichtung Frankfurt kurz hinter dem Ende des Waldstücks aus bisher ungeklärter Ursache quer über alle Fahrspuren.