Liniennetzplan verknüpft ÖPNV mit Freizeitangeboten: Das bietet der neue digitale Service der RTV

Der Benutzer der Seite kann wechseln zwischen der geografischen Stadtkarte, einem Liniennetzplan mit Verlauf der Linien und einem eigenen Plan speziell für Wanderwege“, betont Günter F. Döring (SPD), Verkehrsdezernent des Rheingau-Taunus-Kreises in einer Pressemitteilung.

Speziell die Wanderwege dürften im Rheingau-Taunus-Kreis einige Interessenten finden: Wer keinen Rundweg plant, kann nun auf einen Blick sehen, an welcher Haltestelle er aus- oder einsteigen kann, um die Wanderroute zu beginnen oder zu beenden. „Bei der Umsetzung wurde viel Wert daraufgelegt, die Punkte, die den Rheingau-Taunus-Kreis so attraktiv machen, mit dem Liniennetzplan des ÖPNV zu verbinden: Neben den Wanderwegen sind auch viele Weinprobierstände, Kinderspielplätze, Ausflugsziele, kulturelle Sehenswürdigkeiten und Bildungsstätten im Plan ersichtlich“, freut sich Alexander Gruber, Leiter der Technik und Verkehrsplanung in der RTV und verantwortlich für das Projekt, über die Umsetzung zusammen mit Baumgart Consultants GbR.

Des Weiteren sind auch Baustellenmeldungen zu sehen, sobald sie Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr haben. Sie sind benutzerfreundlich mit weiteren Informationen integriert und mit einem Ausrufezeichen im Plan gekennzeichnet.

„Der digitale Liniennetzplan ist ein weiterer Meilenstein in Sachen Kundenfreundlichkeit, den wir hier gegangen sind: Die Haltestellen werden nach und nach mit zusätzlichen QR-Codes auf den Fahrplänen ausgestattet. So kann der Fahrgast mithilfe des Smartphones auf der Karte direkt sehen, in welchem Ausschnitt des Liniennetzplan er sich befindet und wie er von dort zu seinem Ziel kommt, wann der nächste Bus in welche Richtung fährt und dank der Integration von Echtzeitdaten so sehen, ob der Bus pünktlich ist oder Verspätung hat“, ist auch Thomas Brunke, Geschäftsführer der RTV, stolz und bedankt sich bei allen Projektverantwortlichen.

Weitere Wanderwege, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr sind integrierbar, die Bürger können also mithelfen, den Plan noch auszuweiten. Eine kurze E-Mail an die Adresse service@r-t-v.de genüge, dann wird der Vorschlag geprüft und kann nachträglich eingebaut werden. Die Seite ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

Informationen: Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH, Erich-Kästner-Straße 3, Taunusstein, Telefon 06124/510.468, E-Mail an mobi-info@r-t-v.de