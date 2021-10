In der Flachter Aartalhalle ist jüngst zahlreichen Bürgern das neue Linienbündel Aartal vorgestellt worden, das am nahenden 12. Dezember in Betrieb geht. Stephan Pauly, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel (VRM), hob dabei hervor, dass der Rhein-Lahn-Kreis als erster Kreis das ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord vollständig umgesetzt habe.