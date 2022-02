An ihrem angekündigten Maßnahmenpaket wird sich die DB Regio messen lassen müssen. Zwar hat sich zurzeit die angespannte Lage in der Jahnstraße in Hahnstätten durch den Streik der Busfahrer entspannt, doch sorgte die Inbetriebnahme des Linienbündels Aartal im Dezember und der damit im Zusammenhang entstandene Betriebshof am Knotenpunkt in der Jahnstraße für massive Beschwerden in Hahnstätten.