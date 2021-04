Er führte in seiner bisher viereinhalbjährigen Amtszeit das Bistum Limburg aus seiner wohl schwersten Krise. Seit März 2020 ist er zusätzlich in seiner Funktion als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz auch bundesweit als Krisenmanager gefordert. Die Rede ist von Bischof Georg Bätzing, der am heutigen Dienstag, 13. April, seinen 60. Geburtstag begeht.