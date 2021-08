Zwei Urkunden, sechs Sterne, das war mal ein guter Termin in einem Parkhaus. Urkunden und Sterne nahm Bürgermeister Marius Hahn von Jens Womelsdorf und Willi Kerkes entgegen, die für den Automobilclub Europa (ACE) die Parkhäuser in Limburg in Augenschein genommen und auf ihre Barrierefreiheit geprüft haben. Zwei Parkhäuser unter der Regie der Stadtlinie (Eigenbetrieb der Stadtlinie) bekamen jeweils drei Sterne.