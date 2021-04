27 Jahre beherbergte der Neubau an der Ecke Grabenstraße/Sackgasse in Limburg das Bekleidungsgeschäft C&A, ehe im April 2011 das Woolworth-Kaufhaus Einzug hielt. Neuerdings ist der Gebäudekomplex aus den 1980er-Jahren, an den im rückwärtigen Bereich das Altstadt-Parkhaus angliedert ist, eine große Baustelle geworden. Ein privater Investor will dort Wohnungen aufstocken.