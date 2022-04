Sie ist der Höhepunkt im Kirchenjahr: die Kar- und Osterzeit. Christen feiern von Palmsonntag bis Ostermontag mit zahlreichen Gottesdiensten das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz und seine Auferstehung an Ostern. Gläubige können die meisten Gottesdienste im Limburger Dom mitfeiern. Einige Gottesdienste werden auch im Internet per Livestream übertragen.