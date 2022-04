57 Jahre hat Pallottinerbruder Alfons Gross in Südafrika gearbeitet. Als er 2019 im Alter von 86 Jahren an seinen Ausgangspunkt in Limburg zurückkehrte, war er ein Fremder. „Am Anfang fiel es mir schwer, wieder Deutsch zu sprechen“, sagt der rüstige Senior, der sich in seinen Einsatzgebieten mit der Amtssprache Xhosa oder auf Englisch verständigen musste.