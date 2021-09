Das Erlebte bewegt die Helfer noch heute: Am 15. Juli hatten sich acht Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) Limburg gemeinsam mit den Kameraden aus Weilburg erstmals auf den Weg an die Ahr gemacht. Der Einsatzbefehl war eher überschaubar: „Sandsäcke befüllen“. Was die THWler in den darauffolgenden acht Wochen an Arbeit zu erledigen hatten und in den Flutgebieten erlebten, war in diesen Dimensionen nicht zu erwarten.