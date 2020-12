Limburg

„Erweiterung der Videoschutzanlage in der Limburger Innenstadt“ – das stand bei den Bürgern, die sich im Jahr 2017 an der Umfrage zum subjektiven Sicherheitsgefühl in ihrer Stadt beteiligten, auf der Wunschliste ganz oben. Diesem Hauptwunsch kann nun nachgekommen werden.