Gestern um 19.33 Uhr war es in Limburg so weit: In dem Moment lagen aus allen 28 Wahlbezirken die Ergebnisse der Bürgermeister-Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marius Hahn (SPD) und Herausforderer Stefan Laux (CDU) vor. Demnach konnte Hahn 53.93 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Auf Laux entfielen 46,07 Prozent, der politische Seiteneinsteiger ist Schulleiter der Friedrich-Dessauer-Berufsschule und hat in der Kommunalpolitik bisher noch kein Amt bekleidet.