Limburg Limburg: Auch Flohmarkt 2021 wegen Corona abgesagt Der Limburger Flohmarkt, seit fünf Jahrzehnten Anziehungspunkt für Zehntausende Besucher, findet auch in diesem Jahr nicht statt. „Durch die aktuelle, noch immer nicht überstandene Corona-Lage sehen wir uns gezwungen, den geplanten 50.

Limburger Jubiläumsflohmarkt abzusagen“, teilt Paul-Josef Hagen vom Organisationsteam der Limburger Werbegemeinschaft CityRing mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch niemand vorhersagen, was Anfang September möglich sei und was nicht. Als Argument führt Hagen auch die lange Vorbereitungszeit an. Der Vorverkauf hätte auf jeden Fall vor den Sommerferien erfolgen müssen. „Sollten Großveranstaltungen im Spätsommer oder Herbst wieder möglich sein, so wissen wir nicht, welche Auflagen vonseiten der Genehmigungsbehörden gefordert werden. Abstandsregelungen und Zugangsbegrenzungen für Flohmarktbesucher könnten wir nicht erfüllen“, erklärt Hagen. Nach Rücksprache mit der Stadt und dem Ordnungsamt habe man sich deshalb gemeinsam für die erneute Absage entschieden.