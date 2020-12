Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 15:00 Uhr

Hadamar-Steinbach

Leiche in Steinbach gefunden: Toter weist Verbrennungen auf

Schock in den Morgenstunden: Eine Leiche ist am Montag am Ortsausgang des Hadamarer Ortsteils Steinbach gefunden worden. Wie Polizeisprecherin Claudia Schäfer-Simrock mitteilt, handelt es sich um einen Mann.