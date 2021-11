Es tut sich einiges an der Kita in Langenscheid (VG Diez), die zurzeit kräftig erweitert wird. Im kommenden Jahr wird es dort etwa doppelt so viel Platz für Mädchen und Jungen aus Langenscheid, Geilnau und Hirschberg geben. Aber auch in der „alten“ Kita kommt etwas in Bewegung, da zwei Belüftungsgeräte für bessere Luft sorgen werden. Unterstützt wird die Anschaffung von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsaktion der Rhein-Zeitung.