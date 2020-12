Diez

Noch zweimal soll in diesem Jahr die Lahntalbahn für einen längeren Zeitraum für die Arbeiten am Straßentunnel in Diez gesperrt werden. Allerdings lässt der gute Baufortschritt darauf hoffen, dass nur noch die 16-tägige Sperrung vom Samstag, 1. August (ab 1.10 Uhr), bis zum Montag, 17. August (4.45 Uhr), notwendig sein wird und die für Anfang Dezember geplante Unterbrechung möglicherweise entfallen kann. Noch kann die beauftragte Arbeitsgemeinschaft keine schriftliche Garantie für den vorzeitigen Ausbau der Brücken geben, aber insgesamt sind die Bauarbeiten laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auf einem guten Weg.